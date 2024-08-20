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Giriş Tarihi: 20.8.2024

Filistin’e destek gösterisinde yine polis şiddeti

Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterilerinde yine polis şiddeti yaşandı. Alman polisinin Filistin destekçisi bir kadını boynundan tutarak sert bir şekilde yere atıp gözaltına aldı

Fatih YILMAZ
Filistin’e destek gösterisinde yine polis şiddeti
Gösterıciler polisin sert müdahalesine engel olmaya çalışırken, Alman polisi kadını yerde sürükledi, sonra da diziyle bastırıp gözaltına aldı. Polisin, üzerinde Filistin kefiyesi bulunan 15 yaşındaki bir çocuğu dövüp gözaltına alması da büyük tepki çekti.




Filistin'e dayanışma göstermek için Kreuzberg yakınlarında yüzlerce kişi toplandı. Ellerinde Filistin bayrakları ile yürüyüşe geçen göstericiler, "Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz", "Almanya'nın sessizliği suç ortaklığıdır" yazılı pankart ve dövizler taşıdı, soykırıma tepki gösterdi.
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Filistin’e destek gösterisinde yine polis şiddeti
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