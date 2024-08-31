İki eyalette AfD korkusu

Saksonya'da ırkçı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), yüzde 32'lik oy oranına sahip. Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), yüzde 30 ile yarışa ortak. Ancak siyasi gözlemciler, AfD'nin seçimi kazanacağını düşünüyor. Başbakan Olaf Scholz'un partisi SPD yüzde 6, Yeşiller ise yüzde 5 oya sahip.Irkçı AfD, Thüringen Eyaleti'nde ise açık ara önde görünüyor. AfD'nin bu eyaletteki oy oranı yüzde 30. İkinci sıradaki CDU ise ancak yüzde 21 seviyesinde. Thüringen'de Federal Hükümeti oluşturan SPD, Yeşiller ve FDP'nin toplam oy oranı yüzde 12. FDP ve Yeşiller yüzde 3'er oy ile barajın altında kalıyor.