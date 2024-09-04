Wagenknecht: Hoşgeldin kültürü resmen bitti

HÜKÜMETİN göç politikasının yanlış olduğunu belirten Sahra Wagenknecht, Danimarka'nın izlediği sert siyasetin doğru olduğunu savundu. Wagenknecht, Danimarka'nın kontrolü ele aldığını belirterek, "Biz de sınırlarımıza hakim olmalıyız" dedi. Wagenknecht, 6 maddelik öneri kataloğu sundu.İÇİŞLERİ Bakanı Nancy Faeser'in istifa etmesini isteyen Wagenknecht, "Kısa bir geçiş döneminin ardından reddedilen sığınmacılardan tüm yardımların geri alınması gerekir. Hükümet, eski Başbakan Merkel'in mülteci politikasından uzaklaşmalı. Hoş geldin kültürü artık sona erdi" dedi. Mustafa AKBABA