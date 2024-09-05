Hanau’da geç gelen itiraf

Aralarında 4'ü Türk 9 kişiyi öldüren ırkçı terörist Tobias Rathjen'i durduramayan Hanau Polisi, 4.5 yıl sonra ailelerden özür diledi. Güneydoğu Hessen Emniyet Müdürü Daniel Muth, Alman basınına polisin o gece hatalar yaptığını itiraf etti. Kurban aileleri yıllardır polis hatalarının gündeme getirilmesini ve sorumluların hesap vermesini istemişti. Ancak tek polisten hesap sorulmamıştı.Terörsaldırısında yakınlarını kaybeden ailelerle ilişkilerde hatalar yapıldığını belirten Emniyet Müdürü Muth, "Hessen, birçok eyaletten daha iyi müdahale yapısına sahip. Ancak Hanau saldırısının olduğu gece bu yapılar tam anlamıyla devreye sokulamadı. Siyasi motivasyonlu bir saldırı durumunda, olayın yönetimi tecrübeli bir polis liderine devredilmeliydi" dedi.MUTH, "Mağdur ailelerin yaşadığı zorlukları anlıyoruz. Saldırı gecesinde polis, aileleri saatlerce bir spor salonunda tutarak, ölenlerin isimleri herkesin önünde okunana kadar saatlerce bekletti. Bu duruma katlanmak çok zor. Aileler, yakınlarının ölü mü, sağ mı ya da nerede olduklarını bilmemenin onlara neler yaptığını çok canlı şekilde anlattılar" dedi.