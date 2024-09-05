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Giriş Tarihi: 5.9.2024

Hanau’da geç gelen itiraf

Güneydoğu Hessen Emniyet Müdürü Muth, “Hanau saldırısında hata yaptık” dedi. Muth, 4.5 yıldır polisin hata yaptığını söyleyen aileleri de haklı buldu ve kurban ailelerinden özür diledi

Cengiz PARLAYAN
Mustafa AKBABA
Hanau’da geç gelen itiraf
POLİS İLK KEZ ÖZÜR DİLEDİ
Aralarında 4'ü Türk 9 kişiyi öldüren ırkçı terörist Tobias Rathjen'i durduramayan Hanau Polisi, 4.5 yıl sonra ailelerden özür diledi. Güneydoğu Hessen Emniyet Müdürü Daniel Muth, Alman basınına polisin o gece hatalar yaptığını itiraf etti. Kurban aileleri yıllardır polis hatalarının gündeme getirilmesini ve sorumluların hesap vermesini istemişti. Ancak tek polisten hesap sorulmamıştı.




ÖNLEMLER DEVREYE GİRMEDİ
Terör saldırısında yakınlarını kaybeden ailelerle ilişkilerde hatalar yapıldığını belirten Emniyet Müdürü Muth, "Hessen, birçok eyaletten daha iyi müdahale yapısına sahip. Ancak Hanau saldırısının olduğu gece bu yapılar tam anlamıyla devreye sokulamadı. Siyasi motivasyonlu bir saldırı durumunda, olayın yönetimi tecrübeli bir polis liderine devredilmeliydi" dedi.

AİLELERE KÖTÜ MUAMELE
MUTH, "Mağdur ailelerin yaşadığı zorlukları anlıyoruz. Saldırı gecesinde polis, aileleri saatlerce bir spor salonunda tutarak, ölenlerin isimleri herkesin önünde okunana kadar saatlerce bekletti. Bu duruma katlanmak çok zor. Aileler, yakınlarının ölü mü, sağ mı ya da nerede olduklarını bilmemenin onlara neler yaptığını çok canlı şekilde anlattılar" dedi.

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Hanau’da geç gelen itiraf
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