Terör endişesiyle denetimi artıracaklar

Yirmimilyon nüfusu ile en Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan NRW Kuzey Ren Vestfalya'nın İçişleri Bakanı Herbert Reul, terör saldırıları nedeniyle denetimleri artıracaklarını dile getirdi. Alman Polis Teşkilatı'nın 2024 mezunları töreninde konuşan ve SABAH'ın sorularını yanıtlayan Reul, "Saldırılar 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 42 arttı ve 15 insan hayattan koparıldı" şeklinde konuştu.Son yıllarda artan ırkçı ve terör saldırıları hakkında konuşan Reul, "Solingen'de üç insanın hayatına mal olan terör saldırısı yaşadık. Polisimizin sıkı çalışması sonucu katil zanlısını 24 saat içinde yakaladık. Terör bağlantılarını araştırıyoruz. Almanya kendisini tehlikede gören insanlara mülteci olarak her zaman kucak açtı. Fakat saldırıları kabul edilemez. Huzur bozmaya hakları yok" dedi.Reul, güvenlik açısından bazı kararları gözden geçirdiklerini ifade ederek, "Eyalette bazı kararlar alma aşamasındayız. Kısa vadede festival alanlarında kimlik ve çanta kontrolü yapmayı planlıyoruz. Vatandaşımız bizden güvenlik için çok şey bekliyor. Her an bir köşeden kötü niyetli insan çıkabiliyor. Kenetlenirsek korku ve dehşet içinde yaşamamıza gerek kalmaz" mesajı verdi.Almanya'da2023 yılında 3536 bıçaklı saldırı gerçekleşti. Rakam 2022 yılında 1057 olarak kayıtlara geçti. Bu saldırılardan 1224'ü hayati tehlikesi olan yaralanmalarla sonuçlandı. 1233 saldırı ise bıçakla tehdit olarak tespit edildi. Saldırıya uğrayanların yüzde 82'sini erkekler oluştururken, bunlarında yüzde 30'unun yaşları 14 ile 20 arasında belirtildi. Yaşanan olaylarda saldırganların yarısının yaşının 21'in altında olduğu aktarıldı. Bunların yüzde 45'inin Alman vatandaşlığının olmadığı açıklandı. Dikkat çeken uyruk Suriyeliler olarak bildirildi. Saldırganların yüzde 23'ü Suriye vatandaşlarından oluşuyor.