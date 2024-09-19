Irkçılar, kalifiye göçmeni ürküttü

Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde 1 Eylül günü gerçekleşen seçimin ardından ekonomistler karamsar tablo çizdi. Ekonomistler ve ticaret birlikleri sonuçlara endişeyle bakarken, ırkçı AfD'nin yüzde 30'un üzerinde oy almasının bu iki eyalete göçü ve yatırımı durduracağı görüşünde. Katılımcıların yüzde 80'i sonucun her 2 eyaletin ekonomisini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.Ekonomistler, AfD'nin seçim başarısının nedenleri arasında en çok göç politikasını (yüzde 84) ve hükümetin çalışmalarına duyulan memnuniyetsizliği (yüzde 76) gösterdi. IFO Enstitüsü müdürü Niklas Potrafke, "Araştırmadan uzmanların seçmenin radikal partilere verdiği desteğin, ekonomiye çok ciddi zararı olacak görüşü çıktı. Bu bölgeler çekiciliğini yitirdi" dedi.