Özel çocukların gezi sevinci

Aşağı Saksonya Eyaleti'ne bağlı Garbsen kasabasında, Kocatepe Camisi, özel çocukları çok mutlu eden bir projeye imza attı. Cami, özel çocuklara ve ailelerine destek olmak, onları topluma kazandırmak amacıyla hayata geçirilen projede hayvanat bahçesi gezisi gerçekleştirdi. Çocuklar, pedagog ve anaokulu öğretmeni Nuray Barut eşliğinde Hannover Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Cami Dernek Başkanı Zafer Yıldız, "Özel çocuklarımızın karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele ediyor, onlara fırsat eşitliği sağlamak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız sürecek" dedi.