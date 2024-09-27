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Giriş Tarihi: 27.9.2024

Özel çocukların gezi sevinci

DİTİB Kocatepe Camisi, Down Sendromlu özel çocuklar için ‘Engel Olma Destek Ol’ projesi başlattı. Hayvanat bahçesi gezen çocuklar büyük sevinç yaşadı

MEHMET UZUN
Özel çocukların gezi sevinci
Aşağı Saksonya Eyaleti'ne bağlı Garbsen kasabasında, Kocatepe Camisi, özel çocukları çok mutlu eden bir projeye imza attı. Cami, özel çocuklara ve ailelerine destek olmak, onları topluma kazandırmak amacıyla hayata geçirilen projede hayvanat bahçesi gezisi gerçekleştirdi. Çocuklar, pedagog ve anaokulu öğretmeni Nuray Barut eşliğinde Hannover Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Cami Dernek Başkanı Zafer Yıldız, "Özel çocuklarımızın karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele ediyor, onlara fırsat eşitliği sağlamak istiyoruz. Bu yönde çalışmalarımız sürecek" dedi.
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Özel çocukların gezi sevinci
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