Irkçılıkta sınır tanımıyorlar

Hanau kentinde 19 Şubat 2020 günü bir ırkçı tarafından öldürülen dördü Türk, dokuz gencin anısına Frankfurt'taki Barış Köprüsü'nün (Friedensbrücke) altına yapılan grafitiye gamalı haçlı saldırı düzenlendi. 'Irkçılık öldürür' yazısıyla kurbanların portrelerinin yer aldığı grafitilerin tamamı tahrip edildi. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, gamalı haçların üzerini kapattı. Grafitiye zarar vermeden ırkçı saldırı izlerinin silineceği açıklandı. Saldırıdan kısa süre önce Güneydoğu Hessen Emniyet Müdürü Daniel Muth, kurban yakınlarından yapılan hatalardan dolayı olayın dördüncü yılında özür dilemişti.Ağustos ayında da 29 Mayıs 1993 günü Solingen'de kundaklanan evde ölen 5 Türk için dikilen anıt, ırkçıların saldırısına uğramıştı. Olaydan bir yıl sonra Mildred Scheel Meslek Okulu'nun önüne dikilen anıt, 30 yıl saldırıya maruz kalmamıştı. Almanya'da ırkçılık yükselirken, Türk ve göçmenlere yönelik saldırılar da artıyor. FRANKFURT