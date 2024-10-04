Yabancı düşmanlığı pahalıya patladı

Ülkede en çok ırkçının yaşadığı Doğu Almanya'ya bu düşmanlık pahalıya mal oldu. Son beş yıl içinde doğudaki eyaletlerde çalışan göçmen kökenli sayısı giderek azaldığı gibi, Alman çalışan sayısı da 116 bin geriledi. Doğudaki işletmeler oluşan açığı yabancı çalışanlarla kapatmak istese bile, göçmen kökenli çalışanlar ırkçılık nedeniyle Doğu Almanya'ya gitmeyi tercih etmiyor.Halihazırda Doğu Almanya'ya yabancı işgücü katkısının 25 milyar euro olduğu hesaplandı. İşletmeler, Almanlardan boşalan kadroları yabancı işçilerle doldurmaya çalışsa da, oluşan açığın kapatılamadığı kaydedildi. Uzmanlar buna rağmen az sayıda da olsa yabancı işçilerin gayri safi milli hasılanın daha fazla düşmesine engel olduğuna dikkat çekti.Irkçı AfD'nin çok kuvvetli olduğu Doğu Almanya'yı genelde Polonyalı ve Çek Cumhuriyeti'nden gelen iş gücü tercih ediyor. Türkler, hızla yükseliş gösteren ırkçılık nedeniyle Doğu Almanya'yı çalışmak için değil, yatırım için tercih ediyorlar. Azalan işgücünü, Polonyalılar, Çekler, Rumenler, Ukraynalılar, Hintliler ve Vietnamlılar doldurmaya çalışıyor.