Sözde turnuvaya şafak baskını

Irkçı 3. Yol Partisi'nin, Rheinland Pfalz Eyaleti'ne bağlı Westerwald'da dövüş sporları adı altındaki etkinliği, yaklaşık beş saat süren gece operasyonuyla sona erdirildi. Hollanda'dan da katılımın olduğu açıklanan etkinlikte 130 kişi kontrol edildi, aramada anayasaya aykırı semboller bulundu. Eyaletin İçişleri Bakanı Michael Ebling, "Aşırı sağcı çevreler, bu tür dövüş sporları etkinliklerini, ağlarını güçlendirmek ve şiddet potansiyellerini artırmak amacıyla kullanıyor" dedi. SPD'li politikacı, "Anayasayı Koruma Teşkilatı ile polisin mükemmel işbirliği, aşırılık yanlısı yapıları erkenden ortaya çıkarmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor" dedi. MAİNZ