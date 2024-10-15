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Giriş Tarihi: 15.10.2024

Bu kış doğalgaz faturası kabaracak

Yılbaşından itibaren Almanya’da doğalgaz şebeke ücreti zamlanıyor. Bazı eyaletlerde yüzde 56’ya varan zam, tüketiciye 445 euro olarak yansıyacak

Cengiz PARLAYAN
Bu kış doğalgaz faturası kabaracak
ŞEBEKE ÜCRETİ ARTACAK
Doğalgaz şebeke işletmecileri, azalan talep karşısında maliyetlerini karşılamak amacıyla şebeke ücretlerini artırıyor. Yılbaşından itibaren geçerli olacak yeni tarife, ülkenin doğu eyaletlerinde yüzde 56'ya varan zamma neden olacak. Bu da tüketicinin faturasına 445 euro olarak yansıyacak.

ZAMDAN KAÇIŞ YOK
BATI eyaletlerinde ise araştırmaya göre zam ortalama yüzde 25 şeklinde gerçekleşecek. 20 bin kilovat saat harcama yapan bir hane, 116 euroluk ek ödemeyle karşı karşıya kalacak. Araştırmayı yürüten karşılaştırma portalı Verivox'un enerji uzmanı Thorsten Storck, "Müşteriler artan gaz fiyatlarından kaçamayacak" dedi.
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Bu kış doğalgaz faturası kabaracak
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