Bu kış doğalgaz faturası kabaracak

Doğalgaz şebeke işletmecileri, azalan talep karşısında maliyetlerini karşılamak amacıyla şebeke ücretlerini artırıyor. Yılbaşından itibaren geçerli olacak yeni tarife, ülkenin doğu eyaletlerinde yüzde 56'ya varan zamma neden olacak. Bu da tüketicinin faturasına 445 euro olarak yansıyacak.BATI eyaletlerinde ise araştırmaya göre zam ortalama yüzde 25 şeklinde gerçekleşecek. 20 bin kilovat saat harcama yapan bir hane, 116 euroluk ek ödemeyle karşı karşıya kalacak. Araştırmayı yürüten karşılaştırma portalı Verivox'un enerji uzmanı Thorsten Storck, "Müşteriler artan gaz fiyatlarından kaçamayacak" dedi.