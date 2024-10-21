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Giriş Tarihi: 21.10.2024

Polise geniş yetki eyaletlere takıldı

Almanya’da polislere internet üzerinden biyometrik verileri karşılaştırma yetkisi veren düzenleme Eyaletler Meclisi tarafından reddedildi. Silah yasası ise sertleştirildi

Fatih YILMAZ
Polise geniş yetki eyaletlere takıldı
Solingen kentinde üç kişinin ölümü, sekiz kişinin de yaralanmasının ardından gündeme gelen Terörle Mücadeleyi Geliştirme Yasa Tasarısı'nın bazı maddeleri Eyaletler Meclisi'nde reddedildi. Geri çevrilen madde, güvenlik güçlerine belirli durumlarda biyometrik verilerin internet üzerinden karşılaştırılmasına yetki verilmesini içeriyordu.

BAKAN, 'SORUMSUZCA' DEDİ
İçişleri Bakanı Nancy Faeser, karara tepki göstererek bunun tamamen anlaşılmaz ve sorumsuzca olduğunu ileri sürdü. Silah yasasının sıkılaştırılması onay aldı. Buna göre, festivallerde veya spor etkinliklerinde silah gibi bıçak da yasaklanacak. Öte yandan suç işleyen göçmen kökenliler, koruma haklarından daha kolay mahrum bırakılabilecek.
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Polise geniş yetki eyaletlere takıldı
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