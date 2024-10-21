Polise geniş yetki eyaletlere takıldı

Solingen kentinde üç kişinin ölümü, sekiz kişinin de yaralanmasının ardından gündeme gelen Terörle Mücadeleyi Geliştirme Yasa Tasarısı'nın bazı maddeleri Eyaletler Meclisi'nde reddedildi. Geri çevrilen madde, güvenlik güçlerine belirli durumlarda biyometrik verilerin internet üzerinden karşılaştırılmasına yetki verilmesini içeriyordu.İçişleri Bakanı Nancy Faeser, karara tepki göstererek bunun tamamen anlaşılmaz ve sorumsuzca olduğunu ileri sürdü. Silah yasasının sıkılaştırılması onay aldı. Buna göre, festivallerde veya spor etkinliklerinde silah gibi bıçak da yasaklanacak. Öte yandan suç işleyen göçmen kökenliler, koruma haklarından daha kolay mahrum bırakılabilecek.