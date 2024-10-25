Terhise bir hafta kala kışlada vuruldu

VİLLACH yakınlarındaki Spittal an der Drau'da Sırp asıllı asker, nöbetteki Mustafa Pınarcı'yı (21) göğsüne sıktığı kurşunla öldürdü. Pınarcı'nın terhisine bir hafta kala gelen acı haber, Yozgatlı aileyi yıktı. Cinayetin nedeni henüz aydınlatılamazken, ırkçılık şüphesi öne çıktı. Zanlının üzerinde dolu silah olması şüpheyi artırdı.EĞİTİM aşamasında olan Sırp askerin, normalde eğitim sonrası silahını güvenli bir noktada boşaltması gerekiyordu. Bunu yapmaması, silahın üç emniyetinin bulunması, kasıtlı öldürmeyi işaret etti. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "Aileye başsağlığı dileyip, yasal sürecin sıkı takipçisi olacağımız konusunda güvence verdik. Acımız büyük" açıklamasında bulundu.