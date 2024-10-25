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Giriş Tarihi: 25.10.2024

Terhise bir hafta kala kışlada vuruldu

Avusturya’da zorunlu askerlik yapan Mustafa Pınarcı, nöbet sırasında göğsünden vurularak öldürüldü. Sırp kökenli askerin Mustafa’yı üç kurşun sıkarak öldürmesi ise ırkçılık şüphesi oluşturdu

Mustafa AKBABA
Terhise bir hafta kala kışlada vuruldu
ZANLININ SILAHI KURŞUNLA DOLUYDU
VİLLACH yakınlarındaki Spittal an der Drau'da Sırp asıllı asker, nöbetteki Mustafa Pınarcı'yı (21) göğsüne sıktığı kurşunla öldürdü. Pınarcı'nın terhisine bir hafta kala gelen acı haber, Yozgatlı aileyi yıktı. Cinayetin nedeni henüz aydınlatılamazken, ırkçılık şüphesi öne çıktı. Zanlının üzerinde dolu silah olması şüpheyi artırdı.




PLANLAYIP KARŞISINA GEÇTİ
EĞİTİM aşamasında olan Sırp askerin, normalde eğitim sonrası silahını güvenli bir noktada boşaltması gerekiyordu. Bunu yapmaması, silahın üç emniyetinin bulunması, kasıtlı öldürmeyi işaret etti. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, "Aileye başsağlığı dileyip, yasal sürecin sıkı takipçisi olacağımız konusunda güvence verdik. Acımız büyük" açıklamasında bulundu.

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Terhise bir hafta kala kışlada vuruldu
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