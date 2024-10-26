Cinayete kaza süsü vermek istedi

AVUSTURYA'DA nöbetteki Mustafa Pınarcı'yı (21) göğsüne sıktığı kurşunla öldüren Sırp asıllı asker, ifadesinde olayın kaza olduğunu anlattı. Savcılık ise aynı görüşte olmadığını "Balistik incelemeye göre olay anlattığı gibi gerçekleşmiş olamaz" sözleriyle açıkladı. Zanlı dün öğleden sonra tutuklandı, cep telefonu kayıtlarının inceleneceği, tanık ifadelerinin alınacağı açıklandı.PINARCI için önceki gün Spittal an der Drau'daki ATİB Mevlana Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Salzburg Başkonsolosu Günay Babadoğan da katıldı ve "Olaydan dolayı derin üzüntü duyuyoruz" dedi, aileye başsağlığı diledi. Genç askerin tabutu Türk bayrağına sarıldı ve defnedilmek üzere Yozgat'ın Özler Köyü'ne gönderildi. Mustafa AKBABA