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Giriş Tarihi: 26.10.2024

Kamu kanalları yayın kesecek

Eyalet başbakanları, kamu yayıncılığında büyük reform konusunda anlaştı. Devlete bağlı çok sayıda TV ve radyo kanalı kapanacak

İbrahim TAŞ
Kamu kanalları yayın kesecek
Medya politikasından sorumlu olan ve kamu hizmeti yayıncılığı için çerçeve koşulları belirleyen federal eyaletler, kamu yayıncılığı reformu üzerinde uzlaşmaya vardı. Eyalet başbakanları, GEZ olarak bilinen radyo ve televizyon vergisine önümüzdeki yıldan itibaren öngörülen zammı iptal etti. GEZ için 58 cent artış öngörülmüştü. Kamuya ait her üç radyo istasyonundan biri kapatılacak. Tagesschau24, Phoenix, KiKA gibi tematik kanallarının yarısı iptal edilecek. Astronomik maaşlar kamu sektörüyle uyumlu hale getirilecek.
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Kamu kanalları yayın kesecek
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