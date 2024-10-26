Paralel zirve ipleri gerdi

Ekonomisi ikinci kez küçülen ve derin bir kriz yaşayan Almanya'da Başbakan Olaf Scholz, sanayicileri, sendikaları ve dernekleri bir sanayi zirvesine davet etmeyi planladı. Zirve konusunda bilgilendirilmeyen Maliye Bakanı Christian Lindner, karşı hamle yaptı. Lindner, Scholz'un toplantısına davet edilmeyen orta ölçekli işletmeler, aile işletmeleri gibi şansölyenin toplantısına davet edilmeyenleri ayrı zirveye çağırdı, ipler gerildi.Ekonomi Bakanı Habeck, ekonomiyi borçlanmaya dayalı devlet destekli bir yatırım ve altyapı fonu ile canlandırmayı önerdi. Bu öneriden de habersiz olan Lindner, koalisyon hükümetinin ekonomi politikasındaki tavrını eleştirdi. Lindner, "Artık ekonomi politikasındaki sorunların, yatırımlardaki ve özel tüketimdeki çekingenliğin yüzde 50'sinin siyasi belirsizlikten kaynaklandığına inanıyorum" dedi.LİNDNER, "Sayın Scholz'un ve Sayın Habeck'in önerileri üzerinde anlaşmaya varılmadı. Birbirimizle konuşuyoruz, ancak bu öneriler bana iletilmedi. Bu kendi başına bir sorun. Ülkenin ekonomi ve maliye politikasında hangi yöne gideceği netleşmeli; aksi takdirde ekonomik gelişme daha fazla zarar görecek" diye açıklama yaptı. Lindner, koalisyonu bozmak istemediğini de sözlerine ekledi.Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP arasında koalisyon hükümeti kurulduğundan bu yana ortaklar pek çok konuda anlaşmazlığa düştü. Bu durumdan ötürü gece geç vakitlere kadar süren defalarca toplantı yapıldı. Son gerginlik bütçe hazırlığında yaşandı.