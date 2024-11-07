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Giriş Tarihi: 7.11.2024

256 bin kişi aile içi şiddet mağduru

Aile içi şiddet mağduru sayısı yine artış gösterdi. Aile Bakanlığı durum üzerine koruma talebinde beyanı esas alan yasa tasarısı hazırladı

256 bin kişi aile içi şiddet mağduru
Geçtiğimiz yıl aile içi şiddet mağduru sayısı yeniden arttı. Polis istatistiklerine göre, 2023'te Almanya'da 256 bin 276 kişi şiddete maruz kaldı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 6,5'lik artışı işaret etti. Gerçek rakamların daha yüksek olduğu tahmin edilirken Federal Aile Bakanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele Yasa Tasarısı hazırladı. Tasarıya göre, eyaletlerin yeterli sayıda koruma ve danışma merkezi sağlama yükümlülüğü bulunacak. Federal Hükümet, on yıl boyunca eyaletlere destek verecek. Tasarıda, koruma talebi için sadece mağdurun şiddet gördüğüne dair beyanı yeterli kabul edilecek, suç duyurusu şartı kalkacak. FRANKFURT
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256 bin kişi aile içi şiddet mağduru
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