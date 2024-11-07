256 bin kişi aile içi şiddet mağduru

Geçtiğimiz yıl aile içi şiddet mağduru sayısı yeniden arttı. Polis istatistiklerine göre, 2023'te Almanya'da 256 bin 276 kişi şiddete maruz kaldı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 6,5'lik artışı işaret etti. Gerçek rakamların daha yüksek olduğu tahmin edilirken Federal Aile Bakanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele Yasa Tasarısı hazırladı. Tasarıya göre, eyaletlerin yeterli sayıda koruma ve danışma merkezi sağlama yükümlülüğü bulunacak. Federal Hükümet, on yıl boyunca eyaletlere destek verecek. Tasarıda, koruma talebi için sadece mağdurun şiddet gördüğüne dair beyanı yeterli kabul edilecek, suç duyurusu şartı kalkacak. FRANKFURT