Borçlu yüz binler danışmana koştu

Almanya'da hayat pahalılığı, doğalgaz ve elektriğe gelen fahiş fiyatlarla zor durumda kalan insanlar, üzerine bir de alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeyince borç batağına sürüklendi. Federal İstatistik Dairesi, Almanya'da geçen yıl 594 bin kişinin borç danışmanlık merkezlerine başvurduğunu açıkladı. Rakamın önümüzdeki dönemde hızla artmasından endişe ediliyor.İstatistik Dairesi, borç danışma merkezlerine başvuranların yüzde 30'unu online alışveriş nedeniyle borç batağına düşen kişilerin oluşturduğunu açıkladı. Uzmanlar, özellikle 'Kara Cuma' gibi özel alışveriş dönemlerinde insanların çılgınca alışveriş yapıp finansal zorluğa düştüğüne işaret etti. Bilinçsiz alışverişlerin de borçları artırdığı belirtildi.Merkezlere başvuruda bulunan kadınların ortalama borç miktarı 847, erkeklerin ise 477 euro oldu. Geçtiğimiz yıl danışmanlık hizmetine başvuran kadınların yüzde 37'si online ve kargo mağazalarına olan borçlarını ödeyemezken, bu oran erkeklerde yüzde 23 seviyesinde kaldı. Online alışveriş borçlarının kadınlar arasında daha yaygın ve yüksek olduğu vurgulandı.