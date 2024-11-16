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Giriş Tarihi: 16.11.2024

Borçlu yüz binler danışmana koştu

Aşırı borç yükü altında ezilen 600 bine yakın insan profesyonel yardım için danışmanlara başvurdu. En büyük şikâyet online alışverişler oldu

Cengiz PARLAYAN
Borçlu yüz binler danışmana koştu
RAKAM ARTABİLİR
Almanya'da hayat pahalılığı, doğalgaz ve elektriğe gelen fahiş fiyatlarla zor durumda kalan insanlar, üzerine bir de alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeyince borç batağına sürüklendi. Federal İstatistik Dairesi, Almanya'da geçen yıl 594 bin kişinin borç danışmanlık merkezlerine başvurduğunu açıkladı. Rakamın önümüzdeki dönemde hızla artmasından endişe ediliyor.




BİLİNÇSİZ ALIŞVERİŞ
İstatistik Dairesi, borç danışma merkezlerine başvuranların yüzde 30'unu online alışveriş nedeniyle borç batağına düşen kişilerin oluşturduğunu açıkladı. Uzmanlar, özellikle 'Kara Cuma' gibi özel alışveriş dönemlerinde insanların çılgınca alışveriş yapıp finansal zorluğa düştüğüne işaret etti. Bilinçsiz alışverişlerin de borçları artırdığı belirtildi.

KADINLAR DAHA BORÇLU
Merkezlere başvuruda bulunan kadınların ortalama borç miktarı 847, erkeklerin ise 477 euro oldu. Geçtiğimiz yıl danışmanlık hizmetine başvuran kadınların yüzde 37'si online ve kargo mağazalarına olan borçlarını ödeyemezken, bu oran erkeklerde yüzde 23 seviyesinde kaldı. Online alışveriş borçlarının kadınlar arasında daha yaygın ve yüksek olduğu vurgulandı.

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Borçlu yüz binler danışmana koştu
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