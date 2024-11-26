FETÖ ve PKK’nın oyunu bozuldu

FETÖ ve PKK terör örgütü mensupları Türkiye'den kaçarak, yurtdışında gerçek dışı suçlamalar ve sahte belgelerle iltica hakkı talep ediyor. Bazı belgelerin düzmece olduğunun ortaya çıktığı İsviçre'de bu kez bir mahkeme, iltica başvurusunu dayanaksız olduğu gerekçesiyle reddetti. Kararla birlikte FETÖ ve PKK üyelerinin yalan beyanlarla iltica hakkı elde etmesi bir hayli zorlaşacak.Olayda, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden ve terör propagandası yapan kişinin iltica talebi reddedildi. Türkiye'de hakkında açılan davalar nedeniyle tehdit altında olduğunu iddia eden PKK sempatizanı, mahkemeye başvurdu. Davada İsviçre Federal İdare Mahkemesi, bu faaliyetlerin iltica için geçerli sebep oluşturmadığını belirtti.Sunulan belgelerden şüphe eden mahkeme, Göç Bakanlığı'nın, sahte belgelerle başvuruların arttığına dikkat çektiğini vurguladı. Mahkeme, kaçanların gittikleri ülkelerde sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaparak kasıtlı olarak kendilerine dava açılmasını sağladığını ve davaları iltica gerekçesi olarak sunduğunu belirtti. Kararın, başvuruları etkilemesi bekleniyor.