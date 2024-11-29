NSU utancının ifşa merkezi Berlin oldu

NASYONAL Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün saldırılarında ölen 8'i Türk 10 kişi için anma ve dokümantasyon merkezi Berlin'de kurulacak. İçişleri Bakanlığı, merkezin kurulması için oluşturulacak vakfın, Bakanlar Kurulu'ndan onay aldığını duyurdu. Cinayetlerin işlendiği diğer kentlerde de merkez oluşturulabilecek.İÇİŞLERİ Bakanı Nancy Faeser, kararı duyurduğu açıklamasında NSU'nun ırkçı terör eylemlerini ve cinayetlerini soruşturmadaki başarısızlığın Almanya için bir utanç kaynağı olmaya devam ettiğini belirti. Bakan Nancy Faeser, "İşlenen cinayetlerden sonra zamanında faillerin peşine düşmek yerine, kurbanların ailelerinin zan altında bırakılmış olması derin bir utanç kaynağı olmaya devam etmekte" sözünü tekrarladı. Duru DUVAN / BERLİN