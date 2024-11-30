Belediyeden PKK’ya destek

Avusturya Federal Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Dairesi'nin 2013 tarihli raporunda açıkça PKK iltisaklı olarak tanımlanan Feykom, 30 Kasım tarihinde bir festival düzenleyeceğini duyurdu. Festivalle ilgili hazırlanan broşürde Viyana Belediyesi'ne ait logoya yer verildi. FETÖ'nün etkinliğinde durumu gizleyen belediye yetkilileri ile görüşen SABAH, desteği deşifre etti.Birkaç gün önce FETÖ'cüler de elebaşları hakkında yazılan kitabın tanıtım etkinliğinde Viyana Belediyesi'nin logosunu kullanmıştı. SABAH'ın 'Etkinliğe sponsor olarak destek mi verdiniz?' sorusuna, "Destek verilmedi. Logo yetkisiz kullanıldı" yanıtı gelmiş ve logonun kaldırtıldığı belirtilmişti. Avusturya'daki Türkler, bu iki gelişmeyi "İki örgüt kol kola girmiş, ortak yol çizip belediyeye başvurmuş. Onlar da destekten kaçınmamış" şeklinde yorumladı.PKK ve FETÖ'nün destekçi olarak arkalarına belediyeyi alma çabasına Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da tepki gösterdi. Ceyhun, "Konuya vatandaşlarımızdan yoğun tepki aldık. Durumun açıklığa kavuşturulması ve Viyana Belediyesi'nin bir terör propagandası faaliyetine alet olmaması için Belediye Başkanı Michael Ludwig'e mektup yazdım" açıklamasında bulundu.