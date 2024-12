Volkswagen’de hayat durdu

Volkswagen'in milyarlarca euroyu bulan tasarruf planlarına karşı IG Metal Sendikası geniş çaplı uyarı grevleriyle harekete geçti. Dün sabah saatlerinde Almanya'daki on tesisin dokuzunda on binden fazla çalışan, geçici olarak iş bıraktı. Binlerce kişi, Volkswagen'in Wolfsburg'daki merkez fabrikasında düzenlenen yürüyüşe katılarak yönetim binasının önünde miting gerçekleştirdi.Sendika müzakerecisi Thorsten Gröger, uyarı grevlerinin Volkswagen'i ciddi şekilde etkilediğini belirtti ve "Bu sadece bir uyarı. Eğer Volkswagen, taleplerinde ısrar ederse, gerilimi daha da artıracağız. Çalışanları görmezden gelen, ateşle oynar. Biz kıvılcımları alevlere dönüştürmeyi iyi biliriz. Yönetim sadece kesintilere ve işten çıkarmalara odaklanırsa, çatışmayı sürdürürüz" mesajı verdi.İşten çıkarma ve fabrika kapatmalar olmadan tasarruf yapılmasına yönelik karşı teklif getiren, ancak VW tarafından teklifleri kabul görmeyen çalışanlar, her vardiyada iş bırakma eylemlerini tekrarladı. Uyarı grevleri her seferinde yaklaşık iki saat sürdü. Volkswagen'in fabrikalarında çalışan 120 bin kişiyi ilgilendiren tedbirler konusunda cuma günü uzlaşma sağlanamamıştı. FRANKFURT