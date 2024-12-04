HIRİSTİYAN Demokrat Birlik Partisi (CDU), aylar önce Yeşiller Partisi'nin politikalarını eleştirip kesin dille bu partiyle hükümette yer alamayacaklarını ifade etti. Erken seçim tarihi belirlenip geri sayım başlayınca CDU'dan U dönüşü geldi. Partinin Genel Başkanı ve başbakan adayı Friedrich Merz, dış ve güvenlik politikası açısından Yeşiller ile politikalarının uyuştuğunu söyledi.SEÇİM sonrası CDU'nun hangi partiyle daha iyi çalışabileceği sorusuna Merz'in cevabı, "Dış ve güvenlik politikası açısından Yeşillerle daha fazla ortak noktamız var" şeklinde oldu. Merz açıklamayı, Yeşiller'in SPD'nin Ukrayna politikalarına mesafe koymasının ardından yaptı. Yeşiller, Ukrayna'ya silah desteği ve güvenlik konularında SPD'den daha net ve kararlı tutum sergiliyor.