Yeni yılda halkın yükü ağırlaşacak

Almanya'da1 Ocak tarihinden itibaren pek çok kalemde zam devreye girecek. Bir yandan sosyal ödenekler artacak, diğer yandan karbondioksit vergisi yükselecek. Bu verginin yükselmesiyle birlikte akaryakıt, doğalgaz ve kalorifer yakıtı fiyatları zamlanacak. Bu zammın etkisi gıda fiyatlarına da yansıyacak. Ekonomik şartları giderek zorlaşan halk, yeni yıl ile birlikte bir yükün altına daha girecek.Otomobil Kulübü'nün (ADAC) ilk hesaplamasına göre karbondioksit vergisinin artmasıyla birlikte benzinin litre fiyatı katma değer vergisi hariç yaklaşık 16 sent, mazotun 17 sent yükselecek. Doğalgazın kilovatsaati ile kalorifer yakıtında da hissedilir artış yaşanacak. Diğer yandan koalisyon hükümetinin dağılması nedeniyle destek ödemeleri tehlikeye girecek.TOPLU taşımada aylık 49 euroya satılan ve yaklaşık 13 milyon kullanıcısı olan bilet (Deutschlandticket), 58 euro olacak. Sigortalılar için zorunlu ek prim oranı yüzde 2,5 olarak belirlendi, ancak her sigorta şirketi 2025'te kendi ek prim oranını da vatandaşa yansıtacak. Ocak ayında emlak vergisi reformu yürürlüğe girecek ve mülk sahipleri ek külfetle karşı karşıya kalacak. FRANKFURTYENİ yıl itibarıyla tüm yasal sağlık sigortaları, aksi yönde itirazda bulunmazsa, bir elektronik hasta dosyasına (ePA) sahip olacak. Asgari ücret, 1 Ocak itibarıyla saat başına 12,41 eurodan 12,82 euroya yükselecek. Emeklilik maaşlarına 1 Temmuz'da yaklaşık yüzde 3,5 oranında zam yapılacak. 9 Ekim'den sonra euro bölgesindeki tüm bankalarda 7/24 gerçek zamanlı havale yapmak mümkün olacak. Bu tür havalelerin maliyeti, normal havalelerden yüksek olamayacak. Diş hekimleri artık cıva içeren dolgu uygulayamayacak. Devletin verdiği konut yardımı (Wohngeld), ayda ortalama 30 euro artacak