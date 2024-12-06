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Giriş Tarihi: 6.12.2024

Genel seçime Rusya ayarı

Almanya, yaklaşan seçim öncesi Rusya’dan gelebilecek müdahalelere karşı önlem almaya başladı. İçişleri Bakanlığı, olası siber saldırılar için harekete geçti

Fatih YILMAZ
Genel seçime Rusya ayarı
ÖNLEMLER ARTIRILDI
GENEL seçim için geri sayımın başladığı şu günlerde Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, seçim sürecinde siber saldırılar, dezenformasyon ve sabotaj girişimlerine karşı alınacak önlemleri artırdıklarını açıkladı. Anayasayı Koruma Dairesi'nden de 'Rusya seçimlere müdahale edebilir' uyarısı geldi.

PARTİ VE ADAYLARA UYARI
BAKAN Faeser, Federal Anayasayı Koruma Dairesi (BfV) ve Federal Bilgi Güvenliği Dairesi'nin (BSI) siyasi partilere ve adaylara güvenlik tavsiyelerinde bulunduğunu aktardı. Rusya'nın dezenformasyon, siber saldırılar ve kamuoyunu manipüle etme yöntemine başvurabileceği dile getirildi.
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Genel seçime Rusya ayarı
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