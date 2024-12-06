Genel seçime Rusya ayarı

GENEL seçim için geri sayımın başladığı şu günlerde Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser, seçim sürecinde siber saldırılar, dezenformasyon ve sabotaj girişimlerine karşı alınacak önlemleri artırdıklarını açıkladı. Anayasayı Koruma Dairesi'nden de 'Rusya seçimlere müdahale edebilir' uyarısı geldi.BAKAN Faeser, Federal Anayasayı Koruma Dairesi (BfV) ve Federal Bilgi Güvenliği Dairesi'nin (BSI) siyasi partilere ve adaylara güvenlik tavsiyelerinde bulunduğunu aktardı. Rusya'nın dezenformasyon, siber saldırılar ve kamuoyunu manipüle etme yöntemine başvurabileceği dile getirildi.