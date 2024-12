Almanlar tükenmişlik noktasına geldi krizler halkı yorgun düşürdü

Pronovo Sağlık Sigortası tarafından yapılan araştırmaya göre tükenmişlik sendromu riski, koronavirüs pandemisinden önceki döneme göre çok daha yüksek. İnsanların son yıllarda yaşanan olumsuz gelişmelerin etkisinde kaldığı belirtilirken, her beş çalışandan birinin tükenmişlik riskinin yüksek olduğunu düşündüğü ortaya çıktı. Riskin en çok arttığı grup ise, gençler oldu.YAŞI genç olup da çalışan neredeyse her üç kişiden biri tükenmişlik hissi yaşadığını öne sürdü. Ankette aynı zamanda insanların tükenmişlik sendromuna kapılma korkusu artmış durumda. Halkın yüzde 61'i aşırı çalışmaktan şikayetçi olurken, buna bağlı olarak tükenmişlikten çekiniyor. Bu oran son 5 yıl içinde yüzde 10 arttı.TÜKENMİŞLİK vakalarının sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 20 artarken, bu durumdan etkilenenler ortalama olarak yaklaşık 30 gün işe gitmedi. Her üç kişiden biri stresin ana nedenleri olarak fazla mesai (yüzde 34) ve sürekli iş teslim tarihi baskısını (yüzde 32) gösterdi. Birçoğu sürekli ulaşılabilir olma zorunluluğundan (yüzde 24) şikayetçi oldu.