İstikrarsızlığın bitmesi için seçim fırsat

Almanya'da 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek erken genel seçimlere giden süreci ve seçim sonrası oluşacak tabloyu değerlendiren Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'ndan (SETA) Erkut Ayvaz, sandığın fırsat olduğunu ifade etti. Ayvaz, "Federal Meclis seçimleri, Alman toplumu ve siyasetinde üç yıllık istikrarsızlığın ve belirsizliğin sonlandırılabileceği bir fırsat" dedi.AYVAZ, 'Almanya'da 16 Aralık 2024 Güven Oylaması ve Erken Seçim Süreci' başlıklı makalesinde üç partili koalisyonun dağılması öncesindeki gelişmelere değindi, erken seçim tarihinin belirlenme sürecini ele aldı. Erkut Ayvaz, SPD'nin zayıf performansı, Şansölye Scholz'un düşük popülaritesi ve ortaklar arası anlaşmazlıkların son dönemde memnuniyetsizliği yükselttiğine işaret etti. BERLİN