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Giriş Tarihi: 20.12.2024

11 yıllık çabadan olumlu sonuç çıktı

Rheinland Pfalz Eyalet Hükümeti ile dört İslam cemaati arasında yıllardır süren müzakereden sonuç çıktı. Eyalet, pek çok alanda Müslümanlara ayrıcalık tanıdı

Fatih YILMAZ
11 yıllık çabadan olumlu sonuç çıktı
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Müslümanların istekleri ve İslam dini eğitimi konusunda Rheinland Pfalz Eyaleti'nde tarihi bir uzlaşı sağlandı. DİTİB'e bağlı Rheinland Pfalz İslam Toplumu, Şura Müslümanları Eyalet Birliği, İslam Kültür Merkezleri Eyalet Birliği (LVIKZ) ve Ahmediya Cemaati ile masaya oturan hükümet, eyaletteki Müslümanların isteklerini onayladı. Uzlaşma metnine bugün imza atılacak.

GÖRÜŞMELER 2013'TE BAŞLADI
Sözleşmede, Müslüman öğrenciler için okullarda İslam din dersi verilmesinin yanı sıra İslami usullere uygun kefenle defin, cezaevleri, hastaneler gibi kamu kurumlarında Müslümanlar için manevi rehberlik hizmeti ile dini bayramların tanınması maddeleri yer aldı. Eyalet Hükümeti'yle görüşmeler, 2013 yılında başlamış ancak 2016'da askıya alınmıştı.

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11 yıllık çabadan olumlu sonuç çıktı
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