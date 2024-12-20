Sağlık sigortaları katkı payını uçurdu

Enerjide fiyat artışını, klinik ve ilaç ile pandemi dönemindeki harcamaları öne sürüp kasalarının boşaldığını ifade eden sağlık sigortaları, açığı kapatmak için çalışanlara yüklenecek. Çok sayıda sigorta, 2025'te çalışanların maaşından kesilecek olan ek katkı payını açıkladı. Rakamlar, büyük şaşkınlığa neden oldu. Daha önce 1.6 seviyesinde olan ek katkı payı 2.5 ortalamasına çıktı.FEDERAL Hükümet, daha önce ek katkı payında ortalama 0.8 puanlık bir artıştan söz etmişti, ancak durum beklenen gibi olmadı. 11.8 milyon üyesi olan Techniker Krankenkasse, katkı payını yüzde 1.2'den 2.45'e yükseltti. AOK, ortalama yüzde 1.6 olan ek katkı payının 2.5 olacağını açıkladı. En yüksek artış Knappschaft'ta görüldü. Sigorta, ek katkı payının 4.4 olacağını açıkladı.SÖZ konusu artış, "Eşi benzeri görülmemiş sıçrama" olarak değerlendirildi ve 1996'dan bu yana en yüksek artış olarak ifade edildi. Halk artış karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, "Her gün cebimizdeki paranın azaldığına tanık oluyoruz. Maaşımızda bu yükselişle birlikte az da olda eksilme görülecek. Vergi artışından dolayı akaryakıt da yeni yılda zamlanacak" şeklinde tepki verdi. FRANKFURT