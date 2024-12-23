Volkswagen’de deprem 35 bin işçiye çıkış

Almanya'da büyük yankı uyandıran bu karar, Volkswagen'in (VW) personelinin üçte birini azaltması anlamına geliyor. VW ile IG Metall Sendikası arasında haftalar süren görüşmelerin ardından alınan karara göre şirket 2030 yılına kadar 35 binden fazla çalışanını işten çıkaracak. Çalışanlara kıdem tazminatları ödenecek ve erken emeklilik imkanları tanınacak.Volkswagen daha önce kaldırdığı istihdam güvencesini yeniden devreye sokarak, çalışanlarına işten çıkarılma korkusu olmadan çalışma sözü verdi. Anlaşmaya göre, fabrikalardan hiçbirinin tamamen kapatılması planlanmıyor. Bazı tesislerde, üretim yapılmayacak. Golf modeli, 2027'den itibaren ise Meksika'da üretilecek.