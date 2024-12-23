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Giriş Tarihi: 23.12.2024

Volkswagen’de deprem 35 bin işçiye çıkış

Dünyanın en büyük otomotiv üreticilerinden Volkswagen, büyük krizi aşamadı. VW, İG Metall Sendikası ile yaptığı anlaşma çerçevesinde 2030’a kadar 35 bin kişinin işine son verecek

Fatih YILMAZ
Volkswagen’de deprem 35 bin işçiye çıkış
Almanya'da büyük yankı uyandıran bu karar, Volkswagen'in (VW) personelinin üçte birini azaltması anlamına geliyor. VW ile IG Metall Sendikası arasında haftalar süren görüşmelerin ardından alınan karara göre şirket 2030 yılına kadar 35 binden fazla çalışanını işten çıkaracak. Çalışanlara kıdem tazminatları ödenecek ve erken emeklilik imkanları tanınacak.



GOLF MEKSİKA'DA ÜRETİLECEK
Volkswagen daha önce kaldırdığı istihdam güvencesini yeniden devreye sokarak, çalışanlarına işten çıkarılma korkusu olmadan çalışma sözü verdi. Anlaşmaya göre, fabrikalardan hiçbirinin tamamen kapatılması planlanmıyor. Bazı tesislerde, üretim yapılmayacak. Golf modeli, 2027'den itibaren ise Meksika'da üretilecek.
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Volkswagen’de deprem 35 bin işçiye çıkış
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