Otelde kalıp keşif yaptı

Dünyayı sarsan Noel pazarı saldırısında her gün yeni bilgi ortaya çıkıyor. Beş kişinin ölümü, bazıları ağır 200 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıyı gerçekleştiren Taleb Al Abdulmohsen'in, olay öncesi pazarı gören bir otel odası kiraladığı ortaya çıktı. 50 yaşındaki saldırganın otel odasından günlerce pazardaki güvenlik önlemini takip ettiği ifade edildi.Kentteki bir otelde tehdit oluşturacak olayın yaşanması sonrası güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisin saldırganı görmesi üzerine olay yerine 30 polis gönderildi. Polisler, her odanın kapısını çalıp arama yaptı. Polis sözcüsü, "Bir misafir otel çalışanına saldırdı ve kırdığı cam şişeyle tehdit edip kaçtı" açıklamasında bulundu, ancak saldırganın bu otelde kaldığına değinmedi.Madde bağımlılarına psikiyatrist olarak hizmet veren saldırgan hakkında hastalar da çarpıcı açıklamada bulundu. Taleb Al Abdulmohsen'in hastaları, "Hastalıklar hakkında pek bilgi sahibi değildi. Her şeyi Google'dan araştırıyordu. Bu yüzden kendisine Dr. Google lakabı takıldı. Uyuşturucu kullanıyordu" dedi. Hastalardan birinin, başhekim yardımcısına şikâyette bulunduğu, ancak dikkate alınmadığı da ortaya çıktı.Hannover Başkonsolosu Yusuf Arıkan, Magdeburg saldırısında yaralanan iki Türk'ün durumu hakkında bilgi verdi. Başkonsolos, "Hayati tehlikeleri yok. Yaralı vatandaşlarımız 30 yaşlarında karı koca. Pazarı gezmeye gelmişler. Vücutlarında kırıklar var. Ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Vatandaşlarımızın yanındayız" açıklaması yaptı.Magdeburg'daki Noel pazarına yapılan kanlı saldırı sonrası güvenlik tedbirleri artırıldı. Hannover Belediye Başkanı Belit Onay, Noel pazarına giderek "Magdeburg saldırısı hepimizi derinden sarstı. Kalbimiz kurbanlarla ve onların aileleri ile" dedi. Bavyera Başbakanı Markus Söder ile eyaletin İçişleri Bakanı Joachim Hermann da önlemleri görüştü ve halktan şüpheli durum görmeleri halinde polisi uyarmalarını istedi.