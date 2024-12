Haberin yeni adresi www.sabah.de

OKURLARLA GÜÇLÜ BAĞ

Bugün elinizde tuttuğunuz gazete, 13 Mayıs 1996'dan beri yayın yapan SABAH Avrupa'nın son baskısı. Bu vesileyle, yıllardır gazetemizi sahiplendiğiniz ve desteklediğiniz için sonsuz teşekkür ederiz. Ancak bu bir veda değil, bir dönüşüm. Bundan böyle dijital platformumuz www.sabah.de'de birlikte büyümeye devam edeceğiz. Sizlerle buluşacağımız yeni adresimiz www.sabah.de sitesinde görüşmek dileğiyle... Sevgi ve saygılarımızla, SABAH Avrupa

SABAH Avrupa, sizlerin sesi olmaya dijital dünyada da aynı kararlılıkla devam edecek. Haberlerimizi daha hızlı, daha geniş kitlelere ulaştırma ve sizlere çok daha interaktif bir deneyim sunma hedefindeyiz. Artık her an www.sabah.de adresinden her yerden bize ulaşabilecek, Avrupa'daki Türk toplumu ile ilgili haberlere dilediğiniz zaman erişebileceksiniz.

Sevgili Okurlar, SABAH Avrupa'nın basılı yayın hayatına bugün itibarıyla veda ediyoruz. Ancak biz "Hoşçakalın" değil, "Görüşmek üzere" diyoruz. Çünkü güçlü haberciliğimizi artık yeni buluşma noktamız olan www. sabah.de sitesi üzerinden sürdüreceğiz. Dijital dünyanın hızıyla en doğru haberleri sunmaya devam edeceğiz. Gelişmeleri anında aktarıp Almanya'nın ve Avrupa'nın nabzını tutacağız. Sitede özel haberler, insan hikayeleri ve röportajlar yayınlanacak. Bununla kalmayıp, hazırlayacağımız özel ilaveleri de dijital ortamda vereceğiz. En iddialı haber sitesi olma hedefine emin adımlarla yürüyeceğiz. Saygılarımla, İsmail Erel SABAH Almanya Temsilcisi