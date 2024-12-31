Potsdam’da bomba alarmı

Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarında bulunan Potsdam kentinde bomba alarmı verildi. Polis, Potsdam şehir merkezinde bir patlayıcı madde şüphesinin değerlendirildiğini açıkladı. Polis sözcüsü, bölgede olası bir "konvansiyonel olmayan patlayıcı veya yanıcı düzeneğin" bulunmuş olabileceğini bildirdi. Halk için herhangi bir tehlike bulunmadığını duyuran emniyet müdürlüğü, olası patlayıcı maddenin bir dükkanda bulunduğunu açıkladı. Olayın meydana geldiği Brandenburg Caddesi ulaşıma ve yayalara kapatılırken, bomba imha uzmanlarının olay yerine ulaştığı bildirildi. POTSDAM