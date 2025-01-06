1,3 milyon çocuk ek ödenek alıyor

İstatistik Dairesi, çocuk destek ödeneğine ihtiyaç duyan aile sayısının arttığını ortaya koydu. Dairenin verilerine göre ödenek alan çocuk sayısı 1,334 milyonu buldu. Bu çocukların yaklaşık 230 bininin tek ebeveynli ailede yaşadığını aktaran daire, ödenekten temel geçimlerini kendi kazançlarıyla sağlayan ancak gelirleri ailelerini geçindirmeye yetmeyen ebeveynler için tasarlandığını hatırlattı.

Söz konusu ödeneği alan aileler, aynı zamanda eğitim ve katılım yardımları gibi başka sosyal avantajlardan da yararlanabiliyor. Örneğin, çocuklar için okul gezisi yardımları veya kreş ücretlerinden muafiyet gibi ek destekler sağlanıyor.

Bu ödenek, Aile Bakanlığı bütçesinden karşılanırken, 2023 yılında destek için harcanan toplam tutar 1,87 milyar Euro'ydu. Ancak 2024 yılı Kasım ayına kadar bu rakam 2,7 milyar Euro'ya yükseldi.

Federal hükümet, 2024 yılı içinde Kindergrundsicherung adı verilen bir reformu hayata geçirmeyi planlamıştı. Bu sistemle çocuklara yönelik tüm sosyal yardımlar tek bir çatı altında toplanarak ailelerin yoksulluktan çıkarılması hedefleniyordu. Ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Kinderzuschlag, belirli koşulları sağlayan ailelere veriliyor:

Gelir Durumu: Aile, temel geçimini sağlayacak bir gelire sahip olmalı ancak bu gelir, çocuklarının ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamıyorsa başvurabilir. Çocuk Sayısı: Hane halkında 25 yaşın altında, bekar ve kendi geliri olmayan çocukların bulunması gerekir. Diğer Sosyal Yardımlarla İlişki: Aile, Bürgergeld veya Sozialhilfe gibi başka sosyal yardımlara başvurmaya gerek kalmadan geçimini sağlamak için Çocuk Destek Ödeneği desteğinden faydalanabiliyorsa bu destekten yararlanabilir.

MİKTAR VE EK AVANTAJLAR

Destek ödemesi, 2024 itibarıyla her çocuk için maksimum 250 Euro civarında. Ancak miktar, ailenin gelirine ve mevcut ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiyor. Kinderzuschlag'dan yararlanan aileler ayrıca şu avantajlardan da faydalanabiliyor:

Eğitim ve Katılım Paketi (Eğitim materyali, okul gezileri, spor faaliyetleri için destek)

Kreş ücretlerinden muafiyet

Ucuz toplu taşıma bileti hakları

Destek başvurusu, Federal İş Ajansı veya yerel Aile Kasası (Familienkasse) üzerinden yapılıyor.