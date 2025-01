Alman takımlarının kamp tercihi Antalya

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Bundesliga takımları devre arası kampı için Antalya'yı seçti. Türkiye'nin yolunu tutan Alman takımları, Antalya'nın Belek ilçesinde yeni devre için hazırlık çalışması sürdürecek. Kadrosunda Kenan Karaman, Mehmet Can Aydın, Taylan Bulut gibi Türk oyuncular bulunduran Schalke 04, her sene olduğu gibi yine Antalya'da hazırlık kampı yapacak. 2. ligden Hannover 96, Hamburg, Magdeburg ve Ulm takımları da sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanacak. 3. liginden ise Alemania Aachen, Erzgebirge Aue, Dynamo Dresden, Vicktoria Köln, RW Essen, SC Verl ve Waldhoff Mannheim kamp yeri için Belek'e gitti.