Paketi küçültüp fiyatı yüzde 150 artırdılar

Geçtiğimiz yıl bazı ürünler ciddi şekilde pahalandı. Enflasyonun düşmesine rağmen yaşanan fiyat artışı fırsatçılık olarak nitelendirilirken, tüketici merkezleri bazı ürünleri ifşa etti. Hamburg Tüketici Merkezi, dolum miktarının azaldığı, ancak fiyatın aynı kaldığı veya arttığı ürünleri açıkladı ve 'Yılın Aldatıcı Ambalajı' oylaması başlattı. Hamburg Tüketici Merkezi'nden Armin Valet, "En yüksek beş fiyat artışı yüzde 100 ve üzerindeydi. 2023'te bu kadar keskin bir fiyat artışını sadece bir kez kaydetmiştik" açıklamasında bulundu. İşte o fahiş fiyat artışı yaşanan ürünler:

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Ulrich Walter'in Lebensbaum Domates Baharat Tuzu: 150 gram yerine artık sadece 80 gramlık kutularda tüketiciye sunuluyor. Fiyat ise bir Euro arttı. Bu, yüzde 150'lik bir fiyat artışına denk geldi. Firma, büyük ambalajla daha fazla içerik varmış izlenimi vermeye çalıştı. Şirket, "Ambalajda daha fazla geri dönüştürülebilir malzemeye geçiş yaptık. Bu süreçte dolum miktarını azalttık, çünkü eski miktar çoğu hane için çok büyüktü" savunması yaptı.

Unilever'in Cremissimo Bourbon Vanilya Dondurması: Dondurmanın miktarı 1300 mililitreden 900 mililitreye düştü, ancak fiyat aynı kaldı. Tüketici Merkezi'ne göre artış yüzde 44'e karşılık geldi. Üretici, büyük boyutun hâlâ mevcut olduğunu, ancak tüketicilerin daha küçük bir format talebine yanıt olarak 900 ml'lik seçenek sunduklarını belirtti.

Eckes-Granini'nin Granini Trinkgenuss Portakal Suyu: Şişede artık yüzde 100 meyve suyu yerine sadece yüzde 50 portakal suyu var. Geriye kalan kısmı şekerli su. Fiyat ise aynı. Şirket, azalan hasat ve artan talep nedeniyle hammadde fiyatlarının yükseldiğini, bu nedenle portakal suyundan nektara geçerek "mevcut kıtlık koşullarında erişimi sağlarken fiyatları sabit tuttukları" savunması yaptı.

Aldi Nord'un Biscotto Waffle Yaprakları: Bisküvilerin dolum miktarı 200 gramdan 100 grama düştü. Bu, aynı satış fiyatıyla yüzde 100'lük fiyat artışını gösterdi. Aldi Nord, bu değişimi kakao fiyatlarının artışıyla açıkladı ve yeni ambalaj boyutunun tüketiciler için açıkça görülebilir olduğunu belirtti.

Unilever'in Dove Duş Kremi: Dove'un duş bakım kremi artık Dove Duş Kremi olarak satılıyor ve dolum miktarı 250 mililitreden 225 mililitreye düştü. Fiyat artışıyla birlikte ürün neredeyse iki kat pahalıya geldi. Üretici, "Daha yüksek kaliteli bir formüle ve yenilikçi bir şişe tasarımına sahip olduğunu" iddia etti ancak, 29 bileşenden yalnızca ikisi farklılık gösterdi.

Tüketiciler, 21 Ocak 2025'e kadar hangi ürünü "en büyük aldatıcı ambalaj" olarak gördüklerine dair oy kullanabilecekler.