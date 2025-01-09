Almanya seçiminde DAVA’mız DÖNER

EKONOMİK kriz ile ilişkilendirilen döner fiyatları uzun süre gündemde kalınca fırsatı değerlendirmek isteyen siyasetçiler, Almanya'da Döner Partisi'ni kurdu. Kendisini "Almanya'nın en lezzetli partisi" olarak tanıtan parti, 23 Şubat seçimleri için başvuru yapan 56 parti ve siyasi dernek arasında yer aldı.

Partinin ismi aslında "Deutsche Partei für die ökonomische Neuordnung essentieller Ressourcen-Temel kaynakların ekonomik olarak yeniden düzenlenmesi için Alman Partisi" ancak kurucuları, dönerin ülkede çok sevilmesinden yola çıkarak açılımını düzenledi.Döner Partisi, ekmek arası dönerin 3,50 Euro olmasını vaat ederken, geleceğe dönük altyapı, insan ve doğa sağlığı, ödüllendirici iş ve girişimci olma cesareti, modern ve insancıl bir devlet sunmak için yola çıktıklarını aktarıyor. Partinin kurucu üyeleri ise Nils Marx (Genel Başkan), Ake Hülsmann (Başkan Yardımcısı), Fabian Schwarz (Muhasip).

DAVA DA BAŞVURU YAPTI

Seçime katılım için başvuru yapan diğer parti de Türklerin kurduğu Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak (DAVA) oldu. Teyfik Özcan'ın Genel Başkan olduğu partide avukat Fatih Zingal, Federal Liyakat Nişanı sahibi Dr. Ali İhsan Ünlü ve Dr. Mustafa Yoldaş gibi isimler bulunuyor. Parti, Türklere ve Müslümanlara yönelik çalışmalarıyla öne çıkarken gündeminin ilk sıralarında ırkçılıkla mücadele yer alıyor.

DURUMLARI DEĞERLENDİRİLECEK

Almanya Seçim Kurulu görevlisi Ruth Brand, başvurulara ilişkin açıklamasında "Son başvuru tarihi olan 7 Ocak'a kadar 56 parti ve siyasi dernek, 23 Şubat tarihinde yapılacak olan 2025 Federal Meclis seçimlerine katılmak için resmi başvuruda bulundu. Katılım için gerekli koşulların yerine getirilip getirilmediğine karar verilecek" dedi.