Yeşiller’den korsan seçim propagandası

Almanya'nın Münih kentinde bulunan 1843-1850 yılları arasında inşa edilen Zafer Takı'na Yeşiller Partisi Başbakan Adayı Robert Habeck'in seçim afişi projeksiyonla yansıtıldı. Yansıtılan afişte, "Birlik Başbakanı-Bir İnsan. Bir Söz" ifadeleri yer aldı. Tarihi eserlerde seçim propagandası yapmanın yasak olduğu belirtildi ve soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Projeksiyon bir saat boyunca devam ederken polis duruma müdahale ederek görüntüyü kapattı. Yansıtmayı gerçekleştiren ekip projeksiyon cihazını bir araç içinde konumlandırmıştı ve şehirden izin belgesi sunamadı. Polis projeksiyonu gerçekleştirenlerin bir şirket çalışanı olduğunu aktardı. Ancak projeksiyon talimatını kimin verdiği henüz netleşmedi. Yeşiller Partisi daha önce Habeck'in portresini Almanya'daki çeşitli büyük şehirlerin binalarına yansıtmayı içeren bir kampanya başlatmıştı.

MÜNİH ZAFER TAKI

Münih Zafer Takı, 1843-1850 yılları arasında inşa edildi. Bu yapı Bavyera Kralı I. Ludwig'in emriyle, Roma'nın ünlü Konstantin Takı'ndan esinlenerek yapıldı. Zafer Takı, Bavyera ordusunun kahramanlıklarını onurlandırmak ve bir barış sembolü olarak tasarlanmıştı. Üç kemerli bir yapı olan Münih Zafer Takı, İkinci Dünya Savaşı'nda büyük hasar görmüş savaş sonrasına restore edilmişti.