Selin, BionTech’e 500 bin Euro’luk dava açtı

ALMANYA'NIN Solingen kentinde yaşayan 19 yaşındaki Selin İslami, 2021 yılında koronavirüs aşısı sonrası ağır bir otoimmün hastalığına yakalandığı gerekçesiyle BionTech firmasına 500 bin Euro tazminat davası açtı. Aşıdan kısa bir süre sonra nadir görülen ve yaşamı tehdit eden Myasthenia Gravis hastalığı olduğunu belirten İslami, kas işlevlerinin ciddi şekilde zayıfladığını ifade etti.

13 BİN SAYFALIK DOSYASI VAR

Aşıdan önce başarılı bir jimnastikçi olan genç kadın, şimdi tekerlekli sandalye kullanıyor ve günlük yaşamında sınırlamalarla mücadele ediyor. Wuppertal Eyalet Mahkemesi'nde başlayan ve 13 bin sayfayı aşan dava dosyasında Selin İslami'nin, hastalığının aşı kaynaklı olduğunu kabul ettirerek tazminat almayı amaçladığı ifade edildi.

Selin, "Hastalığım 2023 yılında Rheinland Bölge Birliği tarafından 'aşı hasarı' olarak tanındı. 2021'den beri bu hastalıkla mücadele ediyorum ve şu anda tekerlekli sandalyeye bağımlı kaldım. Birliğin aşı hasarı olarak tanıması ile birlikte yaşamımı kolaylaştırmak için yardımlar ve aylık destek almaya başladım. Ama artık normal bir insan gibi yaşayamıyorum" diye konuştu.

"İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÇOK YANLIŞ"

Selin'in annesi Aylin Dalgül ise aşıdan kaynaklı hastalık yaşayanların ispat yükümlülüğünün bulunmasının haksız olduğunu dile getirdi ve "Hayatları mahvolmuş olan insanlar bir de adalet için savaşmak zorunda kalıyor" dedi. Selin İslami, BionTech'in sorumluluğunu kabul etmesini talep ederken şirket ise şimdiye kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı.

Davanın sonucunun, koronavirüs aşısı sonrası zarar gördüğünü iddia eden diğer kişiler için de emsal teşkil edebileceği belirtildi. Almanya genelinde şu ana kadar 133 kişi Kovid 19 aşısı sonrası benzer tanı alırken, 794 başvuru reddedildi.