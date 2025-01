Dubai çikolatası mahkemelik oldu

Dubai'den çikolata ithal eden bir şirketin Köln Eyalet Mahkemesi'nde açtığı davada şoke eden bir karar çıktı. Paderborn merkezli MBG International Premium Brands şirketinin açtığı davada, mahkeme Dubai ile coğrafi bir bağlantısı olmayan ürünlerin bu şekilde adlandırılmasının tüketiciyi yanılttığına karar verdi.

6 AY HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜLDÜ

Eğer bu şirketler mahkeme kararını ihlal ederse yöneticilere 6 aya kadar hapis cezası veya 250 bin Euro'ya kadar para cezası uygulanabilecek. Medi First (Miskets Dubai Chocolate) ve KC Trading UG (The Taste of Dubai) adlı şirketlere karşı açılan davada, şirketlerin mahkeme kararını ihlal etmesi halinde yöneticilerine 6 aya kadar hapis veya 250 bin Euro'ya kadar para cezası uygulanabileceğine karar verildi.

TÜRKİYE'DEN İTHAL EDENLER VAR

Mahkeme kararında 'Dubai Çikolatası' ya da 'The Taste of Dubai' ifadelerinin, tüketicilerde bu ürünlerin Dubai'de üretildiği algısını yarattığını belirtti. Karar, özellikle son yıllarda Dubai çikolatasına olan talebin artmasıyla birlikte Türkiye gibi farklı ülkelerden ithal edilen ya da Almanya'da üretilen 'Dubai Çikolatası' ürünlerini de gündeme getirdi.