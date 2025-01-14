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Giriş Tarihi: 14.1.2025 10:09

Nürnberg Uyum Konseyi yeni yönetimini belirledi

Nürnberg Uyum ve Göç Konseyi, düzenlediği toplantının ardından yeni yönetimi belirledi. Başkan Betül Özen görevi Sorush Mawlahi’ye devretti.

Mustafa AKBABA
Nürnberg Uyum Konseyi yeni yönetimini belirledi

Her iki yılda bir yeni yönetim kurulu seçimleri gerçekleştiren Nürnberg Uyum ve Göç Konseyi, Betül Özen'ın aday olmaması üzerine göreve Afganistan kökenli Sorush Mawlahi'yi başkan seçti. 25 yaşındaki genç başkan, 2016 yılında Afganistan'dan Almanya'ya mülteci olarak gelmişti. Kısa sürede Almanca öğrenen ve bilişim uzmanı olarak çıraklık eğitimini tamamlayan Mawlahi, 2019'dan bu yana mültecilerle gönüllü olarak çalışıyor. Sosyolog Özlem Öz yönetimde başkan yardımcısı olarak görev aldı. Ali Arslan, Cengiz Avcı yönetime giren diğer Türk kökenliler oldu.

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Nürnberg Uyum Konseyi yeni yönetimini belirledi
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