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Giriş Tarihi: 15.1.2025 12:54

Ayakkabı çalıp internette satmaya kalkınca yakalandı

Bir ayakkabı hırsızı, çaldığı malları internette satışa çıkardı. Çalınan ayakkabılarının satışta olduğunu gören iki kişi kadına tuzak kurup yakalanmasını sağladı

Cengiz PARLAYAN
Ayakkabı çalıp internette satmaya kalkınca yakalandı

Almanya'nın Essen kentinde yaşayan ve apartman koridoruna bıraktıkları ayakkabıları çalınan iki kişi, kısa süre sonra ayakkabılarını bir internet satış portalında görünce şaşkına döndü. Mağdurlar, ayakkabıyı satışa çıkaran 43 yaşındaki kadınla bir buluşma ayarladı.

Durumdan polis de haberdar edildi. Litvanyalı kadın, ayakkabıları satmaya gelince polis tarafından yakalandı. Kadının evinden 101 çift çalıntı ayakkabı çıktı. Evde ayrıca iki bebek arabası, çok sayıda çanta, cüzdan ve bir dizüstü bilgisayar ile telefon da ele geçirildi.

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Ayakkabı çalıp internette satmaya kalkınca yakalandı
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