Ayakkabı çalıp internette satmaya kalkınca yakalandı

Almanya'nın Essen kentinde yaşayan ve apartman koridoruna bıraktıkları ayakkabıları çalınan iki kişi, kısa süre sonra ayakkabılarını bir internet satış portalında görünce şaşkına döndü. Mağdurlar, ayakkabıyı satışa çıkaran 43 yaşındaki kadınla bir buluşma ayarladı.

Durumdan polis de haberdar edildi. Litvanyalı kadın, ayakkabıları satmaya gelince polis tarafından yakalandı. Kadının evinden 101 çift çalıntı ayakkabı çıktı. Evde ayrıca iki bebek arabası, çok sayıda çanta, cüzdan ve bir dizüstü bilgisayar ile telefon da ele geçirildi.