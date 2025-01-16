Bottrop’ta yangın: İki ölü sekiz yaralı!

Bugün sabaha karşı Bottrop kentindeki bir apartmandan alevler yükseldi. Kent merkezindeki . Bothen Caddesi'ndeki apartmanın birinci katında çıkan yangın kısa sürede binayı sardı.

Yangını söndürmek için Bottrop itfaiyesi, Essen, Oberhausen, Dorsten ve Gladbeck itfaiyelerinden destek aldı. 60 itfaiyeci, alevler arasında kalan bina sakinlerinin bazılarını itfaiye merdiveni ile kurtardı. Yangının çıktığı dairedeki iki kişi yaşamını yitirirken ikisi ağır sekiz kişinin yaralandığı açıklandı. Ağır yaralılardan birinin bebek olduğu belirtilirken Gelsenkirchen'deki özel yangın kliniğine sevk edildiği açıklandı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken itfaiye sabah 06.30'a kadar görev yaptı.