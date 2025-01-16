Plakana bak ceza ödemekten kurtul

ARAÇ Teknik Muayene İstasyonu'nun (TÜV) Thüringen şubesi, genel muayeneye (HU) tarihinin kolayca bilinmesi için plakaya bakılması gerektiğine dikkat çekti. TÜV, "Eğer hala arka plakanızda yeşil bir HU etiketiyle araç kullanıyorsanız, aracınızın genel muayenesi (HU) için zorunlu son tarihi kesinlikle kaçırmışsınız demektir. Bunun nedeni, yeşilin denetimin 2024 yılında yapılacağını göstermesidir.

Bu yıl içinde muayene yaptırmak zorunda olan herkesin plakasında turuncu bir etiket olacak. Bunu mavi (2026), sarı (2027), kahverengi (2028) ve gül kurusu rengi (2029) takip edecek. Etiketler için toplamda sadece altı renk kullanılıyor. Bu renkler yıllar içinde değişecek. Örneğin, 2030 muayene tarihi yine yeşil renkte olacak. 2031!deki ise turuncu.

ETİKETİ SAAT GİBİ OKUYUN

Her zaman, muayenenin son tarihin ayına ait sayı, saat 12 pozisyonunun en üstünde olacak şekilde yapıştırılıyor. Örneğin bir "9" dokuzuncu ay olan Eylül'ü gösteriyor. Kontroller sırasında etiketlerin belirli bir mesafeden tanınabilmesini sağlamak için, "12" rakamının üzerinde sabit bir çubuk oluşturan iki siyah alan var.

CEZA PUANINA NEDEN OLABİLİR

Son teslim tarihlerine uymayanlar idari bir suç işlemiş olur ve trafik kontrolü sırasında son teslim tarihi iki aydan fazla gecikmişse 15 Euro veya daha fazla para cezası ödemesi gerekir. Ceza sekiz aydan fazla bir süre için ise 60 Euro para cezası ve Flensburg'da bir puan verilmesi gerekmektedir.

Muayene için iki ay gecikmeniz halinde aracın derinlemesine bir muayeneden geçirilmesi zorunludur. TÜV Thüringen'e göre bu ek muayene, genel muayenenin maliyetini yüzde 20 oranında artırıyor.