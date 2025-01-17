Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Müslüman mezarlığına çirkin saldırı
Giriş Tarihi: 17.1.2025 12:41

Müslüman mezarlığına çirkin saldırı

Essen kentindeki Müslüman mezarlığına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı gerçekleştirildi. Mezarlığın tabelalarına sloganlar yazılırken haç da çizildi

Cengiz PARLAYAN
Müslüman mezarlığına çirkin saldırı

Yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığı kendini bu kez bir mezarlıkta gösterdi. Mezarlığa 'Save Europa', 'Trust' gibi ifadelerin yanı sıra haç çizildi. Essen İslam ve Camiler Komisyonu (KIM-E), mezarlığa yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Komisyonun açıklamasında şu ifadelere yer verildi, "Bir mezarlık, dini inanç veya dünya görüşü fark etmeksizin, huzur ve saygı yeridir. Bu tür eylemler, şehrimizde barışçıl ve çok kültürlü bir arada yaşam değerlerine aykırıdır.

Topluma, barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etme ve tefekkür yerlerini koruma çağrısında bulunuyoruz."

ARKADAŞINA GÖNDER
Müslüman mezarlığına çirkin saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA