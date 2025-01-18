Sağlıksız ortamda taşınan 2,5 ton dönere el konuldu

Almanya'nın A71 numaralı otoyolundaki Rennsteig Tüneli önünde soğutucu bölmeli bir kamyonu durduran polis, beklenmedik manzara ile karşı karşıya kaldı. 51 yaşındaki sürücü, Saksonya'da bir döner üreticisi için çalıştığını ve yaklaşık iki buçuk ton döner batonu taşıdığını belirtti.

Polis memurları, kamyonun derin dondurucu bölmesini açtığında, yaklaşık 100 döner batonunun büyük kısmının kirli zeminde bulunduğunu, kirli kasalara yerleştirildiğini ve folyolarının yırtılmış olduğunu gördü.

Bunun üzerine ilgili sağlık dairesine bilgi verildi ve bir gıda denetçisi duruma el koydu. Denetçi ile birlikte yük, yakındaki bir soğuk hava deposunda incelendi. Batonların yarısının kullanılamaz olduğuna kanaat getirildi, imha edilmesine karar verildi. Üretici firmaya ise ceza uygulandı. Öte yandan takograf da incelendi ve sürücüsünün bazen günde 14 saat direksiyon başında olduğu tespit edildi.