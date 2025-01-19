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Giriş Tarihi: 19.1.2025 14:26

Bıçaklı saldırganı reklam panosuyla durdurdular

Duisburg kentindeki bir alışveriş merkezinde insanları elindeki bıçakla tehdit eden saldırgan, çevredekiler tarafından reklam panolarıyla durduruldu.

Cengiz PARLAYAN
Bıçaklı saldırganı reklam panosuyla durdurdular

Almanya'nın Duisburg kentinde bir alışveriş merkezinde elinde bıçakla gezinen bir adam, alışveriş merkezinde insanları tehdit etmeye başladı. İnsanlar panik halinde çığlık çığlığa kaçıştı. Saldırganı durdurmak için bazıları dükkanların önündeki reklam panolarını kullandı.

Ellerine geçirdikleri reklam panolarını saldırganın üzerine atanlar, olası facianın da önüne geçti. Olay yerine gelen polis 49 yaşındaki saldırganı gözaltına aldı.

Bu anlar, görgü tanıkları tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Video sosyal medya hesaplarında kısa sürede yayıldı ve milyonlarca kişi tarafından izlendi.

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Bıçaklı saldırganı reklam panosuyla durdurdular
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