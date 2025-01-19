Eritreli Ahmed, König’e meydan okudu

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Nürnberg Teşkilatı Başkanı Dr. Nasser Ahmed (36), 2026 yılında yapılacak belediye seçimlerinde, mevcut Belediye Başkanı Marcus König'i (CSU) devirmeyi hedefliyor.







Eritreli göçmen bir ailenin çocuğu olan ve eğitim hayatını Nürnberg'de geçiren Ahmed, bunun için partisi tarafından belediye başkan adayı olarak gösterileceğini duyurdu.





ŞEHİR GERİYE GİDİYOR

Dr. Ahmed, "Nürnberg'in geleceği için çalışmak ve şehrimizin ihtiyaçlarına yanıt vermek adına bu göreve talip oldum. Birlikte, daha yaşanabilir bir Nürnberg için el birliğiyle çalışmalar yapacağız.







Şehir son yıllarda geriye gidiyor. İnsanlar geleceğe dair endişeler taşıyor. Bu durumu değiştirmeyi ve her gün şehri biraz daha iyi bir yer yapmayı hedefliyorum" dedi.