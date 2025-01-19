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Giriş Tarihi: 19.1.2025 17:05

Suriyelileri göndermek için kesenin ağzı açıldı

Almanya Suriyeli mültecilerden kurtulmak için yapacağı yardımı artırdı. Şahıslara 1700, aileler 4000 euro yeni başlangıç yardımı verilecek, Suriyeliler ek yardımlar da alabilecek

Cengiz PARLAYAN
Suriyelileri göndermek için kesenin ağzı açıldı

GÖÇ ve Mülteciler Dairesi (BAMF), Suriye'yi resmi olarak Geri Dönüş Programı'na (REAG/GARP) hedef ülke olarak dahil etti. Bu çerçevede, hem sınır dışı edilme durumunda olan hem de hâlâ iltica başvuru sürecinde bulunan Suriyeliler seyahat masraflarının karşılanması için başvuruda bulunabilecek. Buna uçak bileti masrafları da dahil olacak.

Ayrıca Almanya, Suriye'de yeni bir başlangıç yapmaları için bir defaya mahsus şahıslara 1700 Euro'ya kadar destek sağlayacak. Bu destek aileler için toplamda 4000 Euro ile sınırlandırıldı. Bunun yanı sıra, ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, Suriye'deki tıbbi hizmetler için ek mali destek de talep edebilecek. Kişi başına maksimum 2000 Euro'ya kadar tıbbi destek sağlanabilecek. Bu maddi yardımların bir kısmı, Suriyelilerin ülkeye varışından sonra ödenecek. BAMF, bu süreçte yerel sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmayı planlıyor.

EYALETLERDEN EK DESTEK

Almanya'da bazı eyaletler de bu sürece katkıda bulunuyor. Saksonya Anhalt ve Hamburg, 2024 yılında gönüllü geri dönüşleri teşvik etmeye başlamıştı. Saksonya Anhalt, kişi başına eyalet bütçesinden 1000 Euro ödeme yaparken, Hamburg 200 Euro seyahat yardımı ve 1000 Euro başlangıç desteği sunuyor.

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Suriyelileri göndermek için kesenin ağzı açıldı
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