SPD, AfD’yi yakaladı kaybeden CDU/CSU

Almanya'da erken genel seçim yaklaşırken yapılan bir kamuoyu yoklamasından farklı sonuç çıktı. SPD, son haftalarda atak yapıp ırkçı AfD'nin oy oranını yakaladı. Birlik Partileri ise kayıpta

YOUGOV adlı kamuoyu araştırma şirketinin son seçim anketi, Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oyunu artırdığını ve bir önceki ankete göre oy kaybeden ırkçı AfD ile aynı orana geldiğini ortaya koydu. Anket iki partinin oy oranını yüzde 19 olarak gösterdi. Ankette, Birlik Partilerinin (CDU/CSU) oy oranı yüzde 28'e geriledi. Yeşiller'e anketten yüzde 15, Sahra Wagenknecht'in partisi BSW'ye yüzde 6, Hür Demokrat Parti (FDP) ile Sol Parti'ye ise yüzde 4 oranında oy çıktı.

KARARSIZ ORANI YÜKSEK

Buna ek olarak, ankete katılanların neredeyse üçte biri hala kararsız durumda. Bu kararsızların yüzde 79'u kendilerini herhangi bir parti tarafından yeterince temsil edilmediğini düşünüyor. Yüzde 75'i gelişmeleri beklemeyi tercih ederken, yüzde 70'i kendilerini yeterince bilgi sahibi olarak hissetmiyor.